Rifiuti: sindaci contro l'ok alla discarica di Magliano Romano "ricorreremo al Tar"

- Ricorreranno al Tar i sindaci dei Comuni limitrofi alla discarica di Magliano Romano su cui arriverà a giorni un parere positivo di Valutazione d'impatto ambientale (Via) da parte della Regione Lazio. Nel corso di un incontro tenutosi il 15 dicembre scorso con i tecnici della Regione Lazio, i sindaci di Magliano Romano, Francesco Mancini, di Fiano Romano, Davide Santonastaso e di Sacrofano, Patrizia Nicolini, hanno giudicato le argomentazioni sostenute "visibilmente traballanti e completamente incoerenti con il quadro normativo di riferimento" e hanno sottolineato che "il progetto in esame prevede, in ogni caso, un cambio tra le categorie di discarica previste dalla direttiva comunitaria" tale da "obbligare l’amministrazione regionale a considerare il progetto quale nuovo impianto". La discarica di Magliano Romano è un sito da 890 mila metri cubi, di cui circa 60 mila già utilizzati, e destinato a oggi allo smaltimento dei rifiuti inerti. Sull'impianto dal 2014 pende la richiesta della società Idea 4, partecipata di Acea, di convertire l'ex cava in una discarica destinata a rifiuti non pericolosi. "Siamo perplessi e contrariati", spiega il sindaco di Magliano Romano. "È evidente come ci sia stata una palese e repentina marcia indietro da parte dell’area Valutazione di impatto ambientale che si è sostanzialmente rimangiata il parere espresso lo scorso giugno", aggiunge. "Impugneremo tutto davanti al giudice amministrativo e daremo battaglia sul piano legale - tuona la sindaca di Sacrofano -. Mi auguro che una questione tanto delicata con effetti devastanti sui cittadini non venga liquidata così superficialmente e ci sia il tempo per il ripensamento". Se si continuerà a vedere Magliano Romano "come sito per i rifiuti non gestiti, la questione, dagli uffici e dalle piazze la trasferiremo direttamente al Tar del Lazio - prosegue il sindaco di Fiano Romano -. Abbiamo cercato di fa comprendere che Magliano Romano non può essere una soluzione, non per partito preso ma per questioni reali, evidenti e a conoscenza di tutti ormai. Non molleremo di un millimetro la difesa del territorio, dell’ambiente e dei nostri cittadini". (Rer)