Tunisia: 11mo anniversario della rivoluzione dei gelsomini all’insegna delle proteste (2)

- I sostenitori del movimento "Cittadini contro il golpe", il movimento islamico moderato Ennahda e la coalizione islamista radicale Karama sono scesi oggi in piazza per chiedere la fine delle misure eccezionali annunciate dal presidente Saied, tra cui la sospensione del parlamento, il licenziamento del governo, elezioni tra un anno e un referendum costituzionale il 25 luglio 2022. Per il movimento "Cittadini contro il golpe", quello di Saied è un "colpo di Stato che porterà il Paese al collasso economico e sociale” e la protesta proseguirà in modo permanente fino il 14 gennaio, l’anniversario della fuga dal Paese dell'ex capo di Stato Ben Ali. (segue) (Tut)