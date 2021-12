Tunisia: 11mo anniversario della rivoluzione dei gelsomini all’insegna delle proteste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, il partito di orientamento socialdemocratico Harak Tounes al Irada, guidato dall'ex presidente della Repubblica della Tunisia Moncef Marzouki, ha invitato i suoi membri e sostenitori a partecipare alle proteste contro il "golpe" e le misure eccezionali annunciate dal presidente Saied lo scorso 25 luglio e prolungate per un intero anno. In seguito a una conferenza stampa congiunta dello scorso 14 dicembre, i rappresentanti di altri tre partiti - la Corrente Democratica, il Partito repubblicano e Ettakatol – hanno annunciato che avrebbero preso parte alle proteste contro "il colpo di Stato" di Saied. Allo stesso tempo, un’altra manifestazione a sostegno delle misure del presidente è iniziata stamane alle 10 nel centro di Tunisi. I due cortei (uno contro e l’altro a favore delle misure di emergenza) si tengono in luoghi diversi della capitale tra ingenti disposizioni di sicurezza. (Tut)