Green pass: Rasi, rivedere durata in assenza di terza dose

- La durata del Green Pass “sicuramente va rivista, dopo la seconda dose entro il quinto mese bisogna fare il booster, è la cosa più razionale. La gente va convinta a fare il richiamo perché è un ciclo normale quello delle tre dosi, per tutti i vaccini". Lo ha detto a SkyTg24, Guido Rasi, consulente del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. "Dopo il quinto mese la dose di richiamo va fatta, o va fatto il tampone, va fatta qualche cosa. I dati ci sono e ci dicono che dopo 5-6 mesi il green pass perde ogni giorno un po’ di validità rispetto alla circolazione del virus", ha aggiunto. "Se fossimo in un momento di bassa circolazione non sarebbe un problema, perché ci protegge dalla malattia e dalla morte, ma in un momento di alta circolazione come questo purtroppo bisogna anche pensare di ridurne la durata”, ha concluso. (Rin)