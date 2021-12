Papa: gli auguri di Putin a Francesco, fiducia su tutela dei cristiani grazie a sforzi congiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha espresso i suoi migliori auguri a papa Francesco per il suo 85mo compleanno, esprimendo fiducia sul fatto che si possa fare tanto per tutelare i diritti dei cristiani nel mondo attraverso sforzi congiunti. Lo riporta il Cremlino in una nota, aggiungendo che, nelle congratulazioni al Pontefice, Putin ha sottolineato il suo contributo personale allo sviluppo delle relazioni tra la Chiesa ortodossa russa e il Vaticano. (Rum)