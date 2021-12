Bulgaria: presidente Radev, bulgari siano menzionati della Costituzione macedone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord dovrebbe "cambiare la propria Costituzione" inserendo una tutela per la minoranza bulgara che vive nel suo territorio. E' quanto ha dichiarato il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, in un'intervista pubblicata dal sito "Euractiv". Secondo Radev, questa decisione potrebbe rappresentare un passo verso la risoluzione della controversia tra Sofia e Skopje. Radev ha osservato che è necessario dare piena attuazione al Trattato di amicizia siglato dai due Paesi nel 2017. "Stiamo cercando un modo per attuare meglio questo accordo. Gli accordi vanno rispettati. Questo è il presupposto principale per essere un membro dell'Ue", ha affermato Radev aggiungendo che "la più grande preoccupazione della Bulgaria è che la Macedonia del Nord non applichi i principi e i valori di base dell'Unione europea", come i diritti umani e la non discriminazione. "Quattro anni fa credevamo che l'accordo avrebbe risolto i problemi nelle relazioni bilaterali, allo stesso modo dell'accordo di Prespa, ma oggi c'è un ritardo in tutti i punti", ha osservato il presidente bulgaro aggiungendo che "l'incitamento all'odio contro la Bulgaria" sta crescendo. "Non c'è la volontà politica di rimuovere i testi offensivi dai libri, non c'è la volontà politica di fermare la falsificazione e la distruzione del patrimonio storico e culturale bulgaro in questa parte del mondo", ha detto Radev. (segue) (Seb)