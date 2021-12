Legge Bilancio: emendamento governo, 100 milioni per proroga contratti personale Ata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori 100 milioni verranno stanziati per consentire la proroga dei contratti del personale Ata. E’ quanto prevede un emendamento del governo alla legge di Bilancio, ora al vaglio della commissione Bilancio del Senato. Come si legge nell’emendamento all’articolo 107 della manovra, viene disposto “l’incremento di 100 milioni di euro del fondo finalizzato a consentire la proroga per il periodo gennaio-giugno 2022 degli incarichi temporanei del personale Ata con contratto a tempo determinato per finalità connesse all’emergenza epidemiologica”. Uno stanziamento “utile alla copertura di circa 7.800 contratti”. Inoltre, lo stesso emendamento, prevede poi “l’incremento di 60 milioni di euro l’anno a decorrere dal 2022 dell’apposita sezione del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa destinata a valorizzare la professionalità dei docenti”. (Rin)