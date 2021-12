Spagna: autotrasportatori confermano sciopero nazionale per 20, 21 e 22 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione spagnola del trasporto merci (Cetm) ha confermato lo sciopero nazionale previsto per il 20, 21 e 22 dicembre. Stando a quanto si legge in un comunicato, nonostante i "piccoli progressi" nei negoziati con il governo, la situazione che ha portato il Comitato nazionale dei trasporti stradali (Cntc) a convocare la manifestazione rimane la "immutata", riferisce il quotidiano "El Pais". Il 16 dicembre una trentina di camion hanno sfilato per la strade di Madrid sotto lo slogan "Il trasporto dice basta" per dare visibilità ai problemi sofferti dal settore, tra i quali un forte aumento dei costi (soprattutto del carburante), il problema del carico e dello scarico delle merci da parte degli autotrasportatori in quanto non c'è nessun regolamento che lo proibisca, i ritardi nella consegna della merce da trasportare che costringe i camionisti a lunghi tempi di attesa. A ciò si aggiunge la costruzione di aree di sosta sicure che consenta agli autotrasportatori di poter riposare. Inoltre, secondo la Cetm, l'eventuale imposizione di pedaggi avanzata dal governo metterebbe in pericolo la redditività delle imprese di trasporto e, di conseguenza, la ripresa dell'economia spagnola. Per queste ragioni, a causa della "mancanza di iniziativa" da parte del governo gli autotrasportatori hanno annunciato la volontà di mantenere l'interruzione programmata dell'attività prima di Natale, che potrebbe ostacolare le forniture nei giorni chiave per le festività. (Spm)