Giappone-Francia: colloqui "2+2" rinviati al prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Giappone e Francia hanno deciso di rinviare i colloqui ministeriali in materia di sicurezza nel formato "2+2" al prossimo anno. Lo ha annunciato ieri, 16 dicembre, Alice Guitton, direttrice generale per le relazioni internazionali del ministero delle Forze armate francese, e lo confermano fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". Il rinvio dei colloqui, cui dovrebbero prendere parte i ministri di Esteri e Difesa dei due Paesi, comporterà un intervallo di tre anni dall'ultima ministeriale sulla sicurezza tra i due Paesi, che risale al 2019, prima della pandemia di Covid-19. I ministeri di Esteri e Difesa di Giappone e Francia hanno tenuto colloqui a livello di funzionario lo scorso ottobre a Tokyo, e proprio in quell'occasione era stata annunciata l'organizzazione di colloqui nel formato "2+2" entro la fine del 2021. (Git)