Quirinale: Di Maio, dialogo con tutti

21 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega come si sceglie il presidente della Repubblica: "Con l'obiettivo di eleggere chi tuteli l'interesse nazionale e garantisca l'unità del Paese". Quindi "dialogo ampio tra tutte le forze politiche". "La proposta del tavolo è valida, - continua il ministro- spero non diventi solo una iniziativa mediatica. Lo dico da rappresentante dei 5 Stelle, la prima forza nel Parlamento. Bisogna parlare con tutti, con i nostri alleati ma anche con il centrodestra: senza però farci dettare l'agenda. Dialogo alla pari, obiettivo comune". Per quel che riguarda Silvio Berlusconi, "Salvini e Meloni si affrettano sia a candidarlo sia a dire che i voti non ci sono. Il punto è che potrebbe essere affossato dallo stesso centrodestra". Quanto a Mario Draghi, "non ci possiamo permettere di mischiare ai giochi politici e al toto-nomi il presidente Draghi. Che va protetto e non va tirato per la giacca. Legge di bilancio, terze dosi del vaccino, nuove misure: il periodo è molto delicato, non servono i rumors sul Quirinale". Si è parlato di un asse Letta-Conte per il Colle: "Iniziativa giusta, visto che sono forze alleate. Ma direi: facciamolo, facciamolo velocemente, partiamo già da una maggiore sintonia. Costruiamo un metodo prima dei nomi. E ripeto: i partiti non si possono permettere di giocare con il nome del premier". E il Parlamento va ascoltato: "Il partito dei franchi tiratori non solo esiste ma può crescere. Il gruppo misto è il più grande della storia. Per i 5 Stelle i capigruppo Mariolina Castellone e Davide Crippa sono punti di riferimento importanti", ha concluso Di Maio.(Res)