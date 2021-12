Governo: Di Maio, prima la sicurezza del Paese poi le urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che non si deve votare "mentre acceleriamo sulle terze dosi e avviamo il Piano di ripresa e resilienza. Non possiamo, adesso, perdere tra i 4 e i 5 mesi. Andate a vedere i Paesi dove ci sono state campagne elettorali o crisi di governo: curve dei contagi in salita, esecutivi bloccati nelle scelte". "La data prevista - aggiunge - è il 2023: mettiamo in sicurezza l'Italia e poi andiamo alle urne". Quanto all'alleanza tra Pd e 5 Stelle, "con il Partito democratico lavoriamo molto bene: dove ci siamo presentati assieme abbiamo portato a casa risultati molto importanti. Non penso solo a Napoli e a Bologna ma anche a Comuni medi e piccoli. Sono i fatti a dimostrare che il legame tra noi e il Partito democratico sta funzionando". In merito, invece, alla legge elettorale, pensa si debba cambiare approvando un proporzionale con soglia al 5 per cento: "Credo di sì, con uno sbarramento. Questo è un Paese che finché avrà una democrazia di modello parlamentare con la fiducia al governo avrà bisogno di un sistema proporzionale". Giorgia Meloni, sul "Corriere della Sera", ha rilanciato il presidenzialismo: "Non è la priorità, ora siamo in piena pandemia. Ma dopo sarà giusto aprire una riflessione. Mi guardo attorno in Europa. Chi ha avuto più stabilità è la Francia con un sistema semipresidenziale. È un fatto", ha concluso Di Maio.(Res)