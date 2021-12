Taiwan: ministro Esteri Wu, la Cina minaccia il mondo libero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni giorno si assiste a un peggioramento dei diritti umani a Hong, in Tibet, in Xinjiang e in tutta la Cina. "La Cina ha incarcerato milioni di uiguri in campi d'internamento nei quali è diffusa la pratica del lavoro forzato e sono molti i casi documentati di sterilizzazione forzata delle detenute. La libertà religiosa è duramente soppressa in Tibet dove le comunità locali hanno dovuto forzatamente rinunciare al proprio stile di vita. La legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong ha cancellato lo stato di diritto incarcerando migliaia di attivisti, esponenti politici democratici e giornalisti". "Il regime di Xi-Jinping - continua Wu - ha ignorato le critiche della comunità internazionale e sta continuando a perseguire un progetto totalitario antitetico ai valori universalmente riconosciuti di libertà e democrazia". La Cina lega la propria stabilità interna alla crescita economica e il ministro osserva come la "rapida crescita economica cinese degli ultimi decenni ha mascherato i difetti intrinseci di un sistema totalitario. C'è stata una crescita economica fondata sull'eccessiva dipendenza dagli investimenti; su indebitamenti insostenibili da parte delle imprese di Stato e dei governi locali; una distribuzione altamente diseguale della ricchezza; bolle immobiliari (il caso Evergrande); carenza di elettricità e di materie prime; corruzione tra funzionari governativi e lotte di potere interne al Pcc". "Tutti questi problemi - conclude Wu - dovrebbero essere risolti con urgenza, anche se Xi Jinping mi pare orientato a proseguire con il pugno di ferro nella repressione del dissenso interno, continuando a propone una retorica nazionalista e anti-occidentale". (Res)