Governo: sottosegretaria Guerra, il malessere del Paese va ascoltato

- Maria Cecilia Guerra (LeU), sottosegretaria al Tesoro, è stata la prima esponente di governo a non dirsi stupita per lo sciopero di Cgil e Uil. "Lo sciopero - dice al "Fatto Quotidiano" è un segnale forte che il governo deve ascoltare. Non capisco lo stupore né il fastidio verso un atto fisiologico di conflitto sociale. I sindacati rappresentano larghi strati della popolazione, chiedono attenzione su temi importanti e intercettano un malessere diffuso - precarietà, delocalizzazioni, disuguaglianze - che non nasce con la pandemia e sta crescendo". Non condivide le ragioni dello sciopero, "anche se non condivido la valutazione complessiva della manovra. Gli aspetti positivi superano quelli negativi: è espansiva, aumenta il welfare in molti campi, dai fondi per la sanità all'ampliamento del finanziamento del Reddito di cittadinanza all'intervento sulle bollette per le fasce più deboli. Su molti temi non dà risposte, ma la legge di Bilancio non può raddrizzare tutte le storture della società". (segue) (Res)