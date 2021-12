Governo: sottosegretaria Guerra, il malessere del Paese va ascoltato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Fisco il governo ha indirizzato il taglio delle tasse ai redditi medio-alti. "Personalmente non avrei ridotto l'Irap, avrei concentrato lo sforzo nel ridurre il cuneo fiscale con uno sgravio contributivo, come chiedevano i sindacati. Bisognava puntare all'equità del prelievo, invece ridurre gli scaglioni porta al rischio che il taglio si concentri sulle fasce medio-alte. Così non c'è un effetto redistributivo, ottenuto solo con la decontribuzione sotto i 35 mila euro che però è temporanea". "Cgil e Uil - continua la sottosegretaria - hanno ragione sul tema dell'evasione fiscale. Un vera riforma deve allargare la base imponibile e far pagare tutti allo stesso modo a parità di reddito. Qui risposte non sono state date". I sindacati sono stati isolati. La grande stampa li ha prima attaccati e poi ignorato la manifestazione. "Ieri i giornali, tranne rarissime eccezioni, hanno aperto senza dare la notizia del primo sciopero generale da 7anni. Prima che inaccettabile lo trovo sconcertante. Questa protesta segnala che serve un confronto vero con chi rappresenta il mondo del lavoro", ha concluso Guerra. (Res)