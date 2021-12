Regno Unito-Australia: siglato accordo storico, previsto aumento interscambio di 12,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha firmato uno storico accordo commerciale con l'Australia, il primo da quando ha lasciato l'Unione europea, stabilendo nuovi standard globali nei comparti digitale e dei servizi e creando nuove opportunità di lavoro e di viaggio per i cittadini di due Paesi. Come si legge in una nota del ministero del Commercio internazionale britannico, l’intesa è stata concordata in linea di principio dai primi ministri britannico e australiano, Boris Johnson e Scott Morrison a Londra a giugno e i negoziatori hanno ora finalizzato tutti i capitoli dell'accordo. L'accordo finale è stato firmato ieri sera con una cerimonia virtuale dalla ministra del Commercio internazionale Anne-Marie Trevelyan e sarà ora presentato in Parlamento per la ratifica. Si prevede che l'accordo sbloccherà 10,4 miliardi di sterline (12,2 miliardi di euro) di scambi commerciali aggiuntivi, dando impulso alla nostra economia e aumentando i salari in tutto il Regno Unito, eliminando al contempo le tariffe sul 100 per cento delle esportazioni del Regno Unito. (segue) (Rel)