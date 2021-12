Regno Unito-Australia: siglato accordo storico, previsto aumento interscambio di 12,2 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il dicastero, quest’accordo contribuirà a creare nuove opportunità per le imprese sia nel Regno Unito che in Australia in quanto offre alle aziende britanniche l'accesso garantito a presentare offerte per ulteriori 10 miliardi di sterline (11,7 miliardi di euro) di contratti del settore pubblico australiano all'anno; e consentirà ai giovani di lavorare e viaggiare in Australia per un massimo di tre anni alla volta, eliminando le precedenti condizioni per il visto. L’intesa è anche una porta d'ingresso nella regione Indo-Pacifico in rapida crescita e rafforzerà l’ambizione del Regno Unito di aderire all’Accordo di partenariato transpacifico (Cptpp), una delle più grandi aree di libero scambio del mondo. (Rel)