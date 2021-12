Regno Unito: i conservatori perdono il seggio del North Shropshire dopo 200 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conservatori britannici hanno perso nel corso delle elezioni suppletive il seggio del North Shropshire che detenevano per quasi 200 anni a favore dei liberaldemocratici. Stando a quanto emerge dai primi dati, la candidata Helen Morgan si è assicurata la vittoria ottenendo il 34 per cento dei voti, mentre l’affluenza si è attestata al 46,2 per cento. Il risultato è certamente una nuova battuta di arresto per il governo conservatore del primo ministro Boris Johnson dopo settimane di polemiche su più fronti, dalla gestione iniziale della diffusione della variante Omicron del Covid-19, al presunto party natalizio dello scorso anno, sino alle divergenze interne al partito. Nel suo discorso dopo aver incassato la vittoria elettorale, Morgan ha detto che la "festa è finita" per Johnson e il suo governo. Il candidato conservatore, Neil Shastri-Hurst, non è riuscito a impedire il passaggio di mano del seggio, ottenendo solo 12.032 voti contro i 17.957 di Morgan, mentre Ben Wood, il candidato dei laboristi si è attestato al terzo posto con 3.686 voti. (Rel)