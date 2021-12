Sardegna: 5 milioni per interventi sugli immobili pubblici Area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque milioni e mezzo per la manutenzione, ammodernamento e ristrutturazione degli edifici dell'Azienda regionale per l'Edilizia abitativa. Li ha stanziati la giunta regionale che, su proposta dell'assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, ha approvato due distinte delibere. "La gestione del patrimonio immobiliare pubblico richiede una grande attenzione, che si traduce anche in misure straordinarie volte a sostenere gli Enti locali nella loro attività di manutenzione degli immobili, fondamentale per garantire adeguati livelli di vivibilità per le famiglie che risiedono in queste strutture", ha spiegato Salaris, che nel corso di questi mesi ha attivato, in collaborazione con l'Agenzia regionale e con i Comuni, tutte le procedure utili ad arginare i contraccolpi della crisi per i nuclei familiari più deboli. "Partendo dal presupposto che a una buona gestione degli immobili corrisponda un mantenimento del valore patrimoniale e un miglioramento della fruibilità, quindi della vivibilità degli alloggi – ha continuato - la Regione è impegnata in una importante azione di valorizzazione del patrimonio pubblico, che passa sia per la creazione di nuovi alloggi e sia per la manutenzione di quelli esistenti". (segue) (Rsc)