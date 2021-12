Sardegna: 5 milioni per interventi sugli immobili pubblici Area (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rientrano nello stanziamento complessivo di 5.110.881, riferito all'annualità 2021, per il quale la giunta ha concesso ad Area l'autorizzazione a procedere con la spesa (investimenti finanziati con avanzo disponibile), diversi Comuni tra cui Cagliari, Nuoro, Oristano, Carbonia, Sassari, Onanì. Sempre nell'ultima seduta di giunta è stata approvata anche la delibera sulla ripartizione di altri 500 mila euro in favore di altri Comuni (l'elenco degli interventi finanziati in questo caso verrà trasmesso al ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Sostenibile). Si tratta di fondi destinati ad Area per gli immobili che si trovano nei Comuni di Carbonia (30.000 l'importo finanziato), Iglesias (30.000), Olbia (45.000), Oristano (69.583), Ozieri (60.000), Sassari (60.000), Tempio Pausania (60.000). Per il Comune di Nuoro sono stati stanziati 45 mila euro, a Sassari andranno 60.000 euro. (Rsc)