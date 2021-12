Lavoro: Tridico (Inps), forte crescita entrate contributive, tornati a livelli pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Notiamo una forte crescita delle entrate contributive, c’è una tendenza positiva, il 7 per cento in più”. Lo ha detto Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, a “24Mattino” su Radio 24. “Abbiamo raggiunto il livello di entrate del 2019, siamo tornati ai livelli pre-Covid, ma restano fragilità", ha aggiunto spiegando che “mancano 10 milioni di lavoratori tra scoraggiati, inattivi, soprattutto al sud” e “il sistema pensionistico non si può reggere con 23 milioni di lavoratori” considerando anche “l’economia nera da nord a sud". (Rin)