Expo 2020: ministra di Stato per tecnologie avanzate degli Emirati visita padiglione Mauritania

- La ministra di Stato per le tecnologie avanzate degli Emirati Arabi Uniti, Sarah Al Amiri, ha visitato ieri il padiglione della Mauritania a Expo 2020 Dubai, per conoscere le varie opportunità offerte e i più importanti settori commerciali e di investimento in mostra. Lo ha riferito il quotidiano "Al Khaleej", affermando che Al Amiri è stata ricevuta da Mokhtar Ould Dahi, ministro della Cultura, della Gioventù e dello Sport, portavoce del governo mauritano, e da Mohamed Ahmed Salem Rara, ambasciatore della Mauritania nel Paese. (Res)