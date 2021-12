Expo 2020: Emirati Arabi Uniti e Malta discutono degli aspetti della cooperazione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato per le Finanze deli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Hadi Al Husseini, ha discusso con Clyde Caruana, ministro delle Finanze e del Lavoro della Repubblica di Malta, della cooperazione bilaterale tra i due Paesi, delle modalità per svilupparla e dei meccanismi per potenziare gli scambi commerciali presso il padiglione dei leader a Expo 2020 Dubai. Lo ha reso noto l'agenzia stampa ufficiale "Wam", specificando che Mohammed bin Hadi Al Husseini ha sottolineato l'importanza di Expo nel fornire una piattaforma globale per incontrare leader e imprenditori di tutto il mondo. (Res)