Regno Unito: cancelliere Sunak anticipa ritorno da Stati Uniti per dialogo con imprese

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak ha deciso di anticipare il suo ritorno dagli Stati Uniti per avviare delle consultazioni con le principali imprese del Regno Unito, preoccupate per l'impatto della variante Omicron del coronavirus. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", Sunak era in questi giorni in California ma è stato invitato dal Partito laburista a "lasciare Hollywood e tornare alla realtà". Intanto nel Paese, aziende e organizzazioni commerciali - specialmente quelle legate al settore dell'ospitalità - stanno chiedendo un sostegno finanziario al governo, dato che le nuove restrizioni e l'invito a limitare gli assembramenti, stanno causando la cancellazione delle prenotazioni e un marcato calo dei clienti. In cancelliere ha riconosciuto che è un "momento difficile" per il settore dell'ospitalità, ma ha detto che la situazione è "molto diversa da quella che abbiamo incontrato in precedenza", dato che il governo non ha intenzione di porre il divieto assoluto alla socialità. (Rel)