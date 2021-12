Lavoro: Tridico (Inps), possibile binomio contrattazione sindacale e salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' evidente che ci vuole il salario minimo. E’ possibile il binomio contrattazione sindacale e salario minimo. Lo ha detto Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, a “24Mattino” su Radio 24. “In Germania lo si vuole portare a 12 euro e questo non ha cancellato la contrattazione sindacale", ha aggiunto. “Un salario minimo di 9 euro non spiazzerebbe la contrattazione sindacale. Il dumping salariale ha fatto calare i salari in Italia. La contrattazione deve esserci sopra la soglia del salario minimo garantito", ha concluso Tridico. (Rin)