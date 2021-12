© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio è chiaro: sta a Mosca ridurre le tensioni. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa dopo il Consiglio europeo in merito alla situazione al confine ucraino. "C'è un messaggio molto chiaro: vogliamo buone relazioni con Mosca, ma sta a loro ridurre la tensione e fare la scelta. E in caso di aggressione" all'Ucraina "siamo preparati", ha detto. (Beb)