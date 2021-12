Migranti: Consiglio europeo ribadisce necessità di approccio globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione del fenomeno migratorio necessita di un approccio globale che contempli tutte le rotte migratorie e prenda in considerazione l'intero tragitto. Lo afferma il comunicato ufficiale diffuso al termine del Consiglio europeo che si è svolto ieri, 16 dicembre. Nel comunicato, il Consiglio invita la Commissione, l'alto rappresentante per la Politica estera dell'Unione e gli Stati membri "ad assicurare che i recenti piani d'azione per i paesi di origine e di transito siano resi operativi e attuati senza ulteriori indugi, in cooperazione con i paesi partner" nella gestione dei flussi migratori. Il Consiglio esorta in particolare la Commissione a "a fare in modo che siano individuati con chiarezza e mobilitati senza indugio finanziamenti adeguati a favore di azioni in materia di migrazione riguardanti tutte le rotte, in linea con il maggiore livello di ambizione dell'Ue". (segue) (Com)