Migranti: Consiglio europeo ribadisce necessità di approccio globale (2)

- Il Consiglio ha riconosciuto l'importanza di una "politica di rimpatrio dell'UE più unificata", ed ha sollecitato all'adozione di misure per un rimpatrio più efficace verso i Paesi d'origine facendo leva "su tutti i pertinenti strumenti, mezzi e politiche di cui l'Ue dispone, anche in materia di sviluppo, commercio e visti, al fine di garantire la piena attuazione degli accordi e delle intese esistenti in materia di riammissione". Infine, il Consiglio ha ribadito la propria condanna dei tentativi di Paesi terzi di "strumentalizzare i migranti a fini politici", ed ha invitato a rafforzare i meccanismi di cooperazione al fine di sostenere gli Stati membri che si trovano a gestire le sfide specifiche alle frontiere esterne dell'Ue, "anche per quanto riguarda le guardie di frontiera e la sorveglianza aerea". (Com)