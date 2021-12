Usa: immigrazione, parlamentarian Senato boccia terza proposta dei Democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- La parlamentarian del Senato federale Usa, Elizabeth MacDonough, ha bocciato anche la terza proposta presentato dal Partito democratico per includere nel piano di spesa "Build Back Better", promosso dalla Casa Bianca, l'elargizione di 8 milioni di greencard ad altrettanti immigrati illegalmente residenti negli Stati Uniti. Nello specifico, i Democratici vorrebbero concedere il permesso di residenza ai cosiddetti "dreamer" (gli immigrati irregolari giunti negli Usa quando ancora erano minorenni), ai lavoratori irregolari del settore agricolo, ai titolari di tutela temporanea e ai lavoratori delle cosiddette categorie essenziali. Lo scorso autunno era fallito un tentativo dei Democratici di includere il provvedimento nel contesto del piano di spesa per le infrastrutture; anche in quell'occasione, MacDonough aveva bocciato l'iniziativa, avvertendo che interventi in materia di immigrazione non rispondono ai criteri che limitano i contenuti delle leggi di spesa, e aggiungendo che il piano "equivale secondo tutti i criteri ad una nuova legge sull'immigrazione". (segue) (Nys)