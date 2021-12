Usa: Covid, oltre 100 marine destituiti per aver rifiutato il vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 100 militari del Corpo dei Marine degli Stati Uniti sono stati espulsi dall'Arma per aver rifiutato di ottemperare all'obbligo vaccinale sancito per il personale delle Forze armate Usa dal governo federale di quel Paese. Lo riferisce il quotidiano "Washington Examiner", ricordando che nei giorni scorsi altre branche delle Forze armate Usa hanno proceduto a misure analoghe contro militari che avevano rifiutato il vaccino contro la Covid-19. "Il Corpo dei Marine ritiene la Covid-19 una questione di prontezza operativa" ha dichiarato il portavoce dei Marine, maggiore Jim Stenger, secondo cui "la velocità di trasmissione di questa malattia tra gli individui ha aumentato il rischio per i nostri marine e per la missione del Corpo". L'Esercito Usa ha annunciato a sua volta di aver sollevato dai loro incarichi sei ufficiali in servizio attivo che hanno rifiutato il vaccino, inclusi due comandanti di battaglione, e inviato lettere di ammonimento a 2.767 ufficiali e militari. (segue) (Nys)