Usa: passeggero cacciato da volo United per aver usato un perizoma come mascherina

- Un uomo della Florida è stato interdetto da un volo della compagnia aerea United Airlines per aver indossato un paio di mutandine femminili alla stregua di una mascherina per il volto, in segno di protesta, a suo dire, contro le misure obbligatorie di contenimento della pandemia di Covid-19. Lo riferisce l'emittente televisiva "Nbc News", secondo cui l'incidente si è verificato il 15 dicembre scorso su un velivolo prossimo al decollo da Ft. Lauderdale, e diretto a Washington. L'uomo, tale Adam Jenne, sosteneva di rispettare alla lettera l'obbligo di indossare la mascherina prescritto dalla compagnia aerea, che impone testualmente di "coprire bocca e naso". Il personale di bordo ha però ignorato le "ragioni" del passeggero, costringendolo a scendere dall'aereo prima del decollo. Jeanne, che si è paragonato all'icona dei diritti civili statunitense Rosa Parks, ha dichiarato a "Nbc News" di aver già fatto ricorso a mutandine in sostituzione di più adeguati presidi medici su più voli di diverse compagnie aeree, suscitando di volta in volta reazioni differenti da parte del personale di volo: "Ad ogni singolo volo ho ricevuto reazioni differenti: alcune di apprezzamento, altre ostili", ha spiegato l'uomo. United ha deciso di non commentare pubblicamente la vicenda. (Nys)