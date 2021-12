Cile: deceduta a 99 anni la vedova di Pinochet, Lucia Hiriart (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seppure sia un estimatore confesso di Pinochet, Kast ha escluso che parteciperà ai funerali di Hiriart. "Al di là delle condoglianze alla famiglia, ché sempre la perdita di un familiare è un fatto doloroso, no voglio fare di questa questione un fatto politico", ha dichiarato Kast alla stampa locale, dicendosi dispiaciuto di assistere al fatto che ci sia gente che abbia celebrato la morte della vedova di Pinochet. Boric, candidato di una coalizione che include al partito Comunista cileno, ha affermato da parte sua che Hiriart è "morta nell'impunità, nonostante il profondo dolore e la divisione che ha causato nel Paese". In un messaggio pubblicato sul suo profilo twitter Boric ha ribadito il suo "rispetto alle vittime della dittatura". "Non celebro né la morte né l'impunità", ha concluso. (Abu)