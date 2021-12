Energia: Michel, tassonomia e sistema Ets temi divisivi a Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I temi divisivi dell'energia sono il mercato dell'elettricità e la tassonomia. Lo ha spiegato in conferenza stampa il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "Tutti i leader sono totalmente determinati a lavorare insieme per affrontare questa questione importante non solo a livello nazionale, ma anche a livello Ue", ha detto. "Ma per essere trasparente, la mia impressione è che ci sono stati due temi particolarmente difficili questa sera. Il primo è il mercato dell'energia, specialmente il funzionamento del sistema Ets. Ci sono sospetti di speculazioni nel sistema Ets. E il secondo, non è un segreto, è la tasosnomia", ha spiegato Michel. "Qui sta alla Commissione decidere su questo tema, non sta al Consiglio europeo. Ma non è un segreto che ci sono diversi pareri tra chi era al tavolo staera e non è stato possibile trovare un accordo", ha aggiunto Michel ribadendo che i leader torneranno sul tema quando possibile a livello di Consiglio europeo. (Beb)