Giappone: la banca centrale revocherà alcune misure adottate in risposta alla pandemia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordinativi di macchinari industriali, un volatile indicatore delle tendenze a breve termine della spesa in conto capitale, sono aumentati in Giappone del 3,8 per cento su base mensile ad ottobre, secondo gli ultimi dati pubblicati dal governo di quel Paese. Si tratta del primo aumento nel suo genere da tre mesi a questa parte, un segnale positivo della ripresa della spesa da parte delle aziende e di un allentamento delle strozzature delle catene di fornitura. Dopo una contrazione superiore al previsto nel terzo trimestre, gli economisti giapponesi prevedono un consistente rimbalzo negli ultimi tre mesi dell'anno, anche se sulle prospettive per i prossimi mesi gravano i dubbi legati alla variante Omicron del coronavirus. (segue) (Git)