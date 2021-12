Usa: il nuovo bilancio della Difesa triplica i fondi per l'Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso federale degli Stati Uniti vuole rafforzare la postura delle Forze armate statunitensi nell'Indo-Pacifico, in risposta alla crescente minaccia militare rappresentata dalla Cina. La legge di spesa annuale per la Difesa approvata dal Senato mercoledì 15 dicembre include stanziamenti superiori a quelli richiesti dalla Casa Bianca, per un totale di 778 miliardi di dollari, il 5 per cento in più rispetto all'anno fiscale 2021. Il disegno di legge, che ha già superato l'esame della Camera, giungerà presto sulla scrivania del presidente Biden. I fondi aggiuntivi consentiranno al Pentagono di assemblare un maggior numero di navi da guerra e di ritirarne dal servizio un numero inferiore. I fondi espressamente destinati al teatro dell'Indo-Pacifico, in particolare, sono triplicati rispetto al 2021. Il presidente della commissione Servizi armati del Senato, Jack Reed, ha dichiarato che il disegno di legge "affronta una vasta gamma di questioni pressanti", inclusa "la competizione strategica con Cina e Russia". La nuova legge di bilancio assegna 7,1 miliardi di dollari alla Pacific Deterrence Initiative (Pdi), l'iniziativa di deterrenza militare nel Pacifico per la quale l'amministrazione Biden aveva chiesto uno stanziamento di 5,1 miliardi di dollari. (segue) (Nys)