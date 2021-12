Usa: il nuovo bilancio della Difesa triplica i fondi per l'Indo-Pacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, il Congresso chiede al dipartimento della Difesa di rafforzare sensibilmente lo stanziamento di forze lungo la cosiddetta "prima catena di isole", che da Okinawa attraversa Taiwan sino alle Filippine, e che costituisce la prima linea di difesa contro l'espansionismo marittimo di Pechino nella regione. La priorità in tal senso è la difesa missilistica: la Pdi dovrebbe consentire di accelerare la costruzione di nuove infrastrutture militari e l'aggiornamento di quelle esistenti, così come il potenziamento delle linee logistiche per l'approvvigionamento di munizione, carburante e rifornimenti. Il nuovo bilancio della Difesa prevede inoltre l'installazione di un sistema di difesa missilistica avanzato a Guam, dove ha sede una delle principali basi aeree statunitensi nella regione, che tra le altre cose fa da trampolino per la flotta Usa di bombardieri strategici a lungo raggio; l'isola è minacciata dal rapido sviluppo dell'arsenale di missili balistici cinesi, inclusi i missili a raggio intermedio Dongfeng-26. (Nys)