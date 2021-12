Libia: ambasciata Usa esprime sostegno a elezioni 24 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata statunitense in Libia esprime sostegno alla celebrazione delle elezioni nel Paese nordafricano. In un messaggio sul profilo Twitter ufficiale della rappresentanza diplomatica statunitense si leggono le dichiarazioni in merito dell’ambasciatore Richard Norland. "In un incontro con (Imad) Sayeh, presidente del consiglio dell'alta commissione elettorale nazionale, oggi in Tunisia, ho rinnovato il sostegno degli Stati Uniti alle elezioni e la nostra fiducia nella capacità della commissione di raggiungere risultati elettorali liberi ed equi”. (segue) (Lit)