Ue: Consiglio europeo, più responsabilità in sicurezza e aumento capacità autonoma di azione

- Di fronte all'aumento dell'instabilità globale, l'Unione europea assumerà maggiori responsabilità per la propria sicurezza e aumenterà la sua capacità di agire in modo autonomo. E' quanto si legge nelle conclusioni concordate dai Ventisette leader dell'Unione europea. L'Ue è "impegnata" nell'ordine internazionale basato su regole globali, con le Nazioni Unite al centro, e nel rafforzamento della cooperazione con i partner in tutto il mondo per affrontare insieme le minacce e le sfide comuni. "Di fronte all'aumento dell'instabilità globale, alla crescente concorrenza strategica e alle complesse minacce alla sicurezza, l'Ue assumerà maggiori responsabilità per la propria sicurezza e nel campo della difesa, seguirà una linea d'azione strategica e aumenterà la sua capacità di agire in modo autonomo", si legge nelle conclusioni. L'Ue promuoverà i suoi interessi e valori, rafforzerà la sua resilienza e la sua preparazione per affrontare efficacemente le minacce alla sicurezza e le sfide e continuerà ad adoperarsi per la pace globale e la sicurezza. Il Consiglio europeo invita il Consiglio dell'Ue, quindi i ministri, "a portare avanti i lavori su una bussola strategica ambiziosa e attuabile, basata sulla prima bozza presentata dall'Alto rappresentante nel novembre 2021, che definisce una visione strategica comune per il prossimo decennio e fa il miglior uso dell'intero pacchetto di strumenti dell'Ue, comprese le politiche, gli strumenti e gli strumenti civili e militari". In questo quadro, il Consiglio europeo "attende con impazienza" la presentazione della tabella di marcia tecnologica richiesta nel febbraio 2021 e invita la Commissione e l'Alto rappresentante a presentare eventuali ulteriori proposte necessarie, anche in materia di sicurezza spaziale, cibernetica e lotta alle minacce ibride. (Beb)