Migranti: Consiglio europeo, politica rimpatri più unificata e consolidata

- Il Consiglio europeo riconosce l'importanza di una politica di rimpatrio dell'Unione europea più unificata e consolidata e chiede di agire rapidamente per garantire rimpatri effettivi dall'Ue ai Paesi di origine, attuando gli accordi esistenti e concludendone di nuovi. E' quanto si legge nel capitolo delle conclusioni del Consiglio europeo relativo agli aspetti esterni della migrazione. Il Consiglio europeo ricorda l'importanza di affrontare tutte le rotte migratorie, in un approccio globale e globale. Invita la Commissione e l'Alto rappresentante, insieme agli Stati membri, a garantire che i recenti piani d'azione per i Paesi di origine e di transito siano resi operativi e attuati senza ulteriori indugi, in cooperazione con i Paesi partner. A tale proposito, esorta la Commissione a garantire che siano chiaramente identificati e mobilitati finanziamenti adeguati senza indugio per le azioni relative alla migrazione su tutte le rotte, in linea con la maggiore ambizione dell'Ue. "Il Consiglio europeo riconosce l'importanza di una politica di rimpatrio dell'Ue più unificata e invita la Commissione e l'Alto rappresentante, insieme agli Stati membri, ad agire rapidamente per garantire rimpatri effettivi dall'Ue ai Paesi di origine utilizzando come leva tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'Ue, compresi lo sviluppo, il commercio e i visti, per garantire la piena attuazione degli accordi e delle intese di riammissione esistenti, nonché per concluderne di nuovi e riferire al Consiglio", si legge nelle conclusioni. (Beb)