Migranti: Consiglio europeo, rafforzare cooperazione a sostegno Paesi Ue con frontiere esterne

- Bisogna valutare modalità per rafforzare gli accordi di cooperazione per sostenere gli Stati membri che affrontano sfide specifiche alle frontiere esterne dell'Ue, anche per quanto riguarda le guardie di frontiera e la sorveglianza aerea. E' quanto si legge nel capitolo delle conclusioni del Consiglio europeo relativo agli aspetti esterni della migrazione. Il Consiglio europeo ribadisce la sua condanna dei tentativi di Paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici. Sottolinea la necessità di sviluppare strumenti per affrontare la strumentalizzazione della migrazione. Chiede un rapido lavoro sulla proposta sulle misure contro gli operatori dei trasporti che facilitano o si dedicano alla tratta di persone o al traffico di migranti in relazione all'ingresso illegale nel territorio dell'Unione europea. I Ventisette invitano il Consiglio e la Commissione a valutare "modalità per rafforzare gli accordi di cooperazione per sostenere gli Stati membri che affrontano sfide specifiche alle frontiere esterne dell'Ue, anche per quanto riguarda le guardie di frontiera e la sorveglianza aerea". I Ventisette invitano il Consiglio, sotto la direzione della sua presidenza, a monitorare da vicino l'attuazione rapida ed efficace della politica migratoria esterna dell'Ue e, se necessario, a dare ulteriore impulso. (Beb)