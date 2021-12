Ucraina: Nato, in caso di attacco pronti ad adottare misure necessarie per sicurezza alleati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ribadiamo il nostro sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti e invitiamo la Russia a ritirare le sue forze dall'Ucraina in conformità con i suoi obblighi e impegni internazionali. Sosteniamo il diritto di tutti i paesi di decidere il proprio futuro e la propria politica estera liberi da interferenze esterne. Le relazioni della Nato con l'Ucraina riguardano solo l'Ucraina e i 30 alleati della Nato. Rifiutiamo fermamente ogni tentativo di dividere la sicurezza degli Alleati", continua la dichiarazione."Siamo pronti per un dialogo significativo con la Russia. Ribadiamo il nostro invito di lunga data alla Russia per una riunione del Consiglio Nato-Russia nel prossimo futuro. Siamo a conoscenza delle recenti proposte di sicurezza europea della Russia. Siamo chiari che qualsiasi dialogo con la Russia dovrebbe procedere sulla base della reciprocità, affrontare le preoccupazioni della Nato sulle azioni della Russia, basarsi sui principi centrali e sui documenti fondamentali della sicurezza europea e svolgersi in consultazione con i partner europei della Nato", prosegue il desto della dichiarazione. "Se la Russia dovesse adottare misure concrete per ridurre le tensioni, siamo pronti a lavorare per rafforzare le misure di rafforzamento della fiducia. Anche l'Osce è una piattaforma pertinente. La Nato è un'Alleanza difensiva e continuerà a lottare per la pace, la sicurezza e la stabilità in tutta l'area euro-atlantica. Siamo uniti per difendere e proteggere tutti gli alleati", ha concluso il Consiglio Nord Atlantico. (Beb)