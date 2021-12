Usa: Blinken annuncia restrizioni finanziarie società cinesi per violazioni diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato l'imposizione di alcune "restrizioni agli investimenti che interessano otto entità che operano o hanno operato, o possiedono o controllano un'entità che opera o ha operato, nei settori della difesa e dei materiali correlati alla tecnologia di sorveglianza legati alla Rpc (la Repubblica popolare cinese)". Più specificamente, "queste otto entità supportano attivamente la sorveglianza e il monitoraggio dei membri delle minoranze etniche e religiose nella Rpc, prevalentemente uiguri musulmani nello Xinjiang", si legge nella relativa nota ufficiale. "Le aziende private nei settori della tecnologia di difesa e sorveglianza della Repubblica popolare cinese stanno attivamente facilitando gli sforzi del governo per perseguitare le minoranze etniche e religiose. Queste azioni includono l'installazione di migliaia di check point della polizia di quartiere, il posizionamento diffuso di telecamere di sorveglianza, la raccolta di dati biometrici a scopo di identificazione e un monitoraggio più intrusivo dell'uso di Internet", ha spiegato Blinken. "Una di queste società - ha aggiunto in riferimento ai soggetti colpiti dalle nuove restrizioni - ha sviluppato un software personalizzato che riconosce minoranze etniche specifiche, inclusi tibetani e uiguri, e avvisa le autorità quando le trova. Un'altra azienda produce software che includono uno strumento di trascrizione e traduzione per la lingua uigura per consentire alle autorità di scansionare i dispositivi dei residenti alla ricerca di contenuti rilevanti. Alcune delle aziende identificate hanno esportato tecnologie di sorveglianza in altri paesi con scarsi risultati in materia di diritti umani" (segue) (Nys)