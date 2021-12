Energia: Michel, divergenze non hanno permesso di raggiungere accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le divergenze tra i 27 capi di Stato e di governo non hanno permesso di raggiungere un accordo sulle conclusioni presentate sul tema dell'energia. A dirlo in conferenza stampa il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "L'energia è un argomento serio e importante, che ha un impatto sulle famiglie, sul loro potere di acquisto, sulle imprese europee e sulla competitività delle imprese europee", ha detto Michel. "Abbiamo avuto uno scambio di vedute, ma dobbiamo constatare che le divergenze attorno al tavolo non hanno permesso questa sera di ottenere un accordo sulle conclusioni presentate", ha spiegato. "Ciò significa che rimaniamo impegnati su questo tema e questo tema sarà all'ordine del giorno nel corso del prossimo Consiglio europeo", ha evidenziato. (Beb)