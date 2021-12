Covid: von der Leyen, 180 milioni dosi extra di vaccini adattati in terzo contratto con Biontech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo contratto dell'Unione europea con Biontech Pfizer ci saranno 180 milioni di dosi extra di vaccini adattati. Lo ha detto in conferenza stampa la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Sull'adattamento dei vaccini "ho informato i leader del fatto che i nostri contratti prevedono che le aziende sviluppino vaccini adattati, se richiesto, entro 100 giorni e lavoriamo con Ema per far sì che vegnano usate le procedure più accelerate possibili per valutare ogni ulteriore vaccino sviluppato", ha aggiunto. "Sono felice di informarvi che i Paesi membri hanno concordato di avviare di una prima tranche di oltre 180 milioni di dosi extra di vaccini adattati nel nostro terzo contratto con Biontech Pfizer", ha specificato la presidente. (Beb)