Messico: Banca centrale porta tasso ufficiale di sconto a +5,5 per cento, quinto aumento consecutivo (2)

- L'inflazione in Messico a novembre ha raggiunto a novembre il +7,37 per cento su anno, il maggior livello degli ultimi vent'anni, e ancora molto al di fuori del rango del 3 per cento fissato dalla Banca centrale. L'incremento rispetto al mese precedente è stato invece dell'1,14 per cento. A incidere maggiormente sull'indice generale, riferisce il bollettino ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi) sono state le voci del paniere relative a elettricità, alimenti, spese per la casa e trasporto aereo. La pressione sui prezzi viene dal paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano una forte volatilità di prezzi: +3,45 per cento su mese, +12,61 per cento su anno. Il restante gruppo - prodotti alimentari ed energetici - è aumentato del 5,67 per cento su anno e dell'0,37 per cento su agosto. L'inatteso ed ulteriore balzo dell'inflazione, segnala il quotidiano "Milenio", potrebbe essere il preludio a un nuovo rialzo del tasso ufficiale di sconto da parte della Banca centrale la settimana prossima. (segue) (Mec)