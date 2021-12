Usa-Canada: concluso round dialogo bilaterale su Artico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riconoscimento delle crescenti sfide e opportunità nell'Artico, il 16 dicembre Stati Uniti e Canada hanno tenuto un dialogo di mezza giornata sulle questioni artiche. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Brian A. Nichols, assistente del segretario di Stato per gli Affari dell'emisfero occidentale, e Sandra McCardell, assistente del viceministro per l'Europa, l'Artico, il Medio Oriente e il Maghreb del Canada, ha guidato l'evento e relatori di vari dipartimenti e agenzie governative statunitensi e canadesi hanno partecipato allo scambio interattivo. Come nazioni artiche, gli Stati Uniti e il Canada cercano di massimizzare la collaborazione sulle priorità artiche condivise, compresa la salvaguardia degli interessi di sicurezza nazionale e nazionale, la promozione della cooperazione internazionale attraverso il Consiglio Artico, la lotta ai cambiamenti climatici, anche riducendo il carbonio nero nella regione artica, l'adattamento al clima cambiamento e una maggiore accessibilità e promuovere lo sviluppo economico sostenibile. “Il dialogo sull’artico tra Stati Uniti e Canada riafferma i nostri impegni condivisi delineati dal presidente (Joe) Biden e dal primo ministro (Justin) Trudeau nella tabella di marcia per una rinnovata partnership tra Stati Uniti e Canada nel febbraio 2021”, conclude la relativa nota ufficiale.(Nys)