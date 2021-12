© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Corteo di protesta degli studenti delle scuole da Piramide al Miur in viale Trastevere. Partenza da Piramide (ore 10:00)- Conferenza stampa di presentazione della Final Four della Supercoppa Femminile Ferrovie dello Stato Italiane. Sala Freccia Club della stazione Tiburtina di Roma (ore 11:30)- "Roma come stai?": una giornata di studio dedicata alla Capitale promossa dall'associazione A Sud, in collaborazione con il Forum Disuguaglianze e diversità e il Programma Periferia Capitale di Fondazione Charlemagne. Saranno presenti: Andrea Catarci, assessore alla Partecipazione di Roma, Barbara Funari, assessora a Politiche sociali, Claudia Pratelli, assessora alla Scuola e al lavoro, Sabrina Alfonsi, assessora all'Ambiente, Alessandro Luparelli, consigliere capitolino di Sce, rappresentanti delle associazioni A Sud, Fondazione Charlemagne, Fondazione Openpolis, Osservatorio Civico Pnrr, Comitato Pac Libero, Insieme per l'Aniene.- L'oro verde della Tuscia è il protagonista assoluto dell'evento "Bellezza Dop: Cosmesi naturale con l'olio extravergine d'oliva" proposto dalla Camera di Commercio Rieti-Viterbo. Spazio Pensilina in piazza Caduti Martiri d'Ungheria a Viterbo (ore 17:00) (Rer)