Libia: ambasciata Usa esprime sostegno a elezioni 24 dicembre (2)

- Nessun colpo di Stato in Libia ma è alta la tensione nella capitale Tripoli a causa della crescente rivalità tra milizie di opposte fazioni, in vista dell’ormai certo rinvio delle elezioni del 24 dicembre, per cui si aspetta solo l’annuncio ufficiale che avverrà forse lunedì 20 dicembre. Il “casus belli” che ha portato alcuni gruppi armati a circondare la sede del Consiglio presidenziale, del Governo di unità nazionale e del ministero della Difesa è la sostituzione del comandante del distretto militare di Tripoli, Abdel Basset Marwan, con Abdel Qader Mansour, già membro delle operazioni militari Fajr Libia, Al Bunyan Al Marsous e dell’operazione Vulcano di rabbia. (segue) (Lit)