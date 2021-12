Bielorussia: Consiglio europeo condanna uso migranti, nuove misure se necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo condanna fermamente "la strumentalizzazione dei migranti e dei rifugiati da parte del regime bielorusso" e la crisi umanitaria che questo ha creato, e ritiene importante che l'Unione europea si prepari ad adottare ulteriori misure ove necessario. E' quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo relative alle relazioni esterne dell'Ue in cui si sono analizzate le situazioni di Ucraina e Bielorussia. "L'Ue continuerà a contrastare l'attacco ibrido lanciato dalla Bielorussia con una risposta determinata, affrontando tutte le dimensioni della crisi in linea con il diritto dell'Ue e gli obblighi internazionali, compresi i diritti fondamentali", si legge nel testo delle conclusioni. "Il Consiglio europeo sottolinea in particolare l'importanza di proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Ue, anche rafforzando il quadro giuridico dell'Ue", continua il testo. I leader di 27 Paesi dell'Ue a tal riguardo invitano il Consiglio dell'Ue "ad esaminare la proposta della Commissione sulle misure provvisorie di emergenza". Inoltre, il Consiglio sottolinea l'importanza "della lotta al contrabbando e alla tratta"; "di attuare tempestivamente misure restrittive, a seguito dell'adozione del quinto pacchetto", e di "prepararsi ad adottare ulteriori misure ove necessario". Secondo i Ventisette è importante "garantire l'accesso senza ostacoli alle organizzazioni internazionali in Bielorussia e intensificare il sostegno umanitario" nonché "sostenere il ritorno dei migranti dalla Bielorussia" nei Paesi di provenienza. Il Consiglio europeo ribadisce il suo appello per il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici e per la fine della repressione della società civile e dei media indipendenti. Ribadisce il diritto democratico del popolo bielorusso di eleggere il proprio presidente attraverso nuove elezioni libere ed eque. (Beb)