Difesa: Consiglio europeo sostiene rafforzamento partenariato strategico tra Ue e Nato

- Il Consiglio europeo sostiene il rafforzamento del partenariato strategico tra Ue e Nato, perché da un lato la Nato resta il fondamento della difesa collettiva dei Paesi che ne fanno parte e, dall'altro, una Unione europea più forte contribuirà positivamente alla sicurezza transatlantica. E' quanto si legge nel capitolo su sicurezza e difesa delle conclusioni concordate dai Ventisette leader dell'Unione europea. L'Ue si impegna a cooperare strettamente con la Nato, nel pieno rispetto dei principi enunciati nei Trattati e di quelli concordati dal Consiglio europeo, compresi i principi di inclusività, reciprocità e autonomia decisionale dell'Ue. "Le relazioni transatlantiche e la cooperazione Ue-Nato sono fondamentali per la nostra sicurezza globale. Un'Ue più forte e più capace nel campo della sicurezza e della difesa contribuirà positivamente alla sicurezza globale e transatlantica ed è complementare alla Nato, che rimane, per quegli Stati che ne fanno parte, il fondamento della loro difesa collettiva", si legge nelle conclusioni. "Il Consiglio europeo sostiene il rafforzamento del partenariato strategico Ue-Nato e attende con interesse la terza dichiarazione congiunta sulla cooperazione Ue-Nato" che "dovrebbe essere preparata in modo inclusivo, affrontare nuove minacce e sfide e includere, come aree per una cooperazione rafforzata, la resilienza, le minacce informatiche e ibride, i cambiamenti climatici e la sicurezza, lo spazio e le tecnologie emergenti e dirompenti", si legge ancora. Il Consiglio europeo tornerà sui temi della sicurezza e della difesa nella riunione del marzo 2022, quando sarà invitato ad approvare la bussola strategica. (Beb)