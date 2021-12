Egitto: Banca Centrale mantiene tassi invariati per la nona volta consecutiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale egiziana ha annunciato la decisione del Comitato di politica monetaria di fissare gli interessi sui depositi e sui prestiti per la nona volta consecutiva. E’ quanto si legge in un comunicato ufficiale, in cui si precisa che il tasso di interesse resta dell'8,25 per cento sui depositi e del 9,25 per cento sui prestiti. L'inflazione è scesa a novembre al 5,6%, rispetto al 6,3% di ottobre, il tasso più basso dallo scorso luglio.(Cae)